Mesajul premierului Justin Trudeau pentru Bianca Andreescu după victoria de la Indian Wells

"De la un wild-card la titlul de campioană la Indian Wells champion – Bianca Andreescu a făcut istorie. Felicitări, @Bandreescu_! #BiancaRising", este mesajul lui Trudeau după performanța deosebită a jucătoarei care a reprezentat Canada la turneul din Statele Unite.

From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_ ! #BiancaRising ???????????? https://t.co/0IBTOfcZQH

În replică, Bianca a răspuns tot pe Twitter.

"Vă mulțumesc atât de mult. Este o onoare pentru mine să joc pentru această țară minunată", a scris proaspăta câștigătoare.

Thank you so much. It’s an honour to play for this amazing country???????????????? https://t.co/j5KAt9ZhKX