Bianca Andreescu, mesaj în română după ce a scris istorie la Indian Wells. VIDEO

La final, în discursul de mulțumire nu i-a uitat pe fanii români: "În primul rând vreau să o felicit pe Angelique Kerber pentru cum a jucat toată săptămâna, a fost o onoare pentru mine să împart terenul cu tine. Sper ca exemplul meu să fie urmat şi de alţi tineri sportivi, am crezut mereu că dacă munceşti din greu şi crezi în tine, poţi obţine performanţe.

Este un moment devenit realitate, un rod al muncii mele de ani de zile", a spus Bianca Andreescu, iar apoi a adăugat un mesaj în limba română pentru suporterii ei din țară: "Mulţumesc că sunteţi cu mine şi vă iubesc".

Bianca Andreescu, jucătoarea din Canada cu origini româneşti, a câştigat turneul de la Indian Wells, după ce s-a impus în faţa jucătoarei Angelique Kerber, în trei seturi, 4-6, 6-3, 4-6, după două ore şi 20 de minute de joc.

Până să ajungă în ultimul act al competiţiei, Bianca Andreescu a învins-o, vineri, cu 6-3, 3-6, 6-4, pe Elina Svitolina, locul 6 WTA.

Bianca Andreescu a avut un parcurs excelent în acest an. A câştigat 27 de meciuri şi a pierdut doar 3. A jucat o finală WTA, la Auckland, şi a câştigat un trofeu 125k, la Newport Beach. La Indian Wells, ea a devenit prima jucătoare care atinge finala după ce la turneu a participat pe baza unui wild card.

‘If you believe in yourself, anything is possible.’

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

That moment when you win your first tour-level title by beating a reigning Grand Slam champ in #TennisParadise! @BNPPARIBASOPEN @Bandreescu_ pic.twitter.com/nUHwpN3I3J