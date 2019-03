Reacția unei legende din tenis după victoria Biancăi Andreescu: ”S-a născut o stea”

”S-a născut o stea. Felicitări Bianca Andreescu! Ce luptătoare ești!” a scris pe Twitter Rod Laver, o legendă în lumea tenisului.

Tot pe Twitter la finalul meciului, WTA a reacționat numind jocul canadiencei ”o performanță care îți taie răsuflarea”.



A star is born, congratulations @Bandreescu_ what a fighter you are.