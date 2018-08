Mesajul transmis de Kiki Bertens după ce a învins-o pe Simona Halep, la Cincinnati

Simona Halep a declarat, după ce a pierdut finala turneului de la Cincinnati, că a fost obosită în timpul acestei săptămâni.

Kiki Bertens a declarat că speră să mai joace multe astfel de meciuri cu Simona Halep.

"Simona, este un an incredibil pentru tine să fii numărul 1, îmi pare rău pentru astăzi, dar sper că vom juca multe astfel de meciuri în viitor", a afirmat Bertens, care a mulţumit şi ea organziatorilor, sponsorilor echipei ei, familiei, prietenilor şi publicului.

Simona Halep, locul I WTA, a pierdut finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, a treia la Western&Southern Open, a doua consecutivă, după ce a fost învinsă, duminică, de olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 6-2. La 6-5, în tie-break-ul setului secund, Halep a ratat o minge de meci.

“Simona, hopefully we can play many more matches like this in the future.”@kikibertens reflects after winning her first Premier 5 title.#CincyTennis pic.twitter.com/vpQs1HuZw5