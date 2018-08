Halep - Bertens. Românca joacă în finala de la Cincinnati, duminică, după ora 21:00

Getty

Halep - Bertens. Simona Halep, locul 1 WTA, joacă duminică seară în finala turneului de la Cincinnati, împotriva olandezei Kiki Bertens, locul 17 WTA, după ora 21:00. Meciul va fi LIVE TEXT pe stirileprotv.ro.

Halep - Bertens. Simona Halep, locul I WTA, va juca a treia finală la Cincinnati, a doua consecutivă, atât la această competiţie, cât şi în sezon, după ce a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-4, pe Arina Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA.

Halep - Bertens. ”Mulţumesc tuturor! A fost frumos să joc astăzi aici. A fost un meci greu, cum ați văzut. Mă bucur că joc o nouă finală aici. Am făcut tot ce am putut şi cred că am câştigat acest meci pentru că am luptat până la capăt. Dacă lupt cum am făcut-o în fiecare zi la acest turneu, am o şansă să câştig finala, dar ştiu că va fi un meci greu. Ea (n.r. Kiki Bertens) este încrezătoare, însă la fel sunt şi eu, aşa că va fi o provocare pentru mine să joc o nouă finală şi să o câştig. Vreau să mă bucur de finală, să dau totul și să joc în faţa acestui public minunat!”, a spus Simona după meciul din semifinală.

Halep - Bertens. Dacă va câștiga cu Kiki Bertens la Cincinnati, Simona Halep, 26 de ani, va deveni prima jucătoare din lume care reuşeşte dubla Montreal - Cincinnati. Ea s-a impus acum o săptămână în Canada şi joacă a şasea finală a sezonului. Totodată Simona își va egala performanța din 2013, câștigând două turnee în două săptămâni consecutive.

