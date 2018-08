Reacția Simonei Halep după finala pierdută la Cincinnati contra lui Kiki Bertens

"E a treia oară când vorbesc din aceeaşi poziţie, am pierdut finala de trei ori, dar poate în viitor voi putea câştiga o dată acest turneu, deoarece îmi place să joc aici. Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit să ne susţineţi, a fost o săptămână extraordinară pentru mine. Am fost un pic obosită în timpul acestei săptămâni, dar a fost plăcere să vin şi să joc în faţa voastră. Vă mulţumesc! Vreau să o felicit pe Kiki, ai jucat minunat, meriţi acest trofeu. Ai fost fantastică azi şi îţi doresc tot ce e mai bun pentru viitor. A fost o săptămână bună şi sper să ne vedem anul viitor. Mulţumesc echipei mele pentru susţinere, nu a fost perfect astăzi, dar cu siguranţă avem multe înainte", a declarat Halep, la festivitatea de premiere.

