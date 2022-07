Irina Begu, eliminată în turul trei la Wimbledon

Irina Begu a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko, locul 17 WTA şi favorită 12, cu scorul 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat 1 oră şi 29 de minute.

Dintre românce, pe tabloul de simplu a rămas doar Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie 16. Sportiva va juca în turul trei cu poloneza Magdalena Frech, numărul 92 mondial.

The first player to reach the Round of 16...

????????​ @JelenaOstapenk8 comes back from a set down to beat Irina-Camelia Begu, 3-6, 6-1, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/3dsZUm40vY