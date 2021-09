Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open. Bianca Andreescu merge mai departe

Getty

Sorana Cîrstea, 31 de ani, locul 39 WTA, a fost eliminată de la US Open, ultimul Mare Șlem al anului. În turul doi, sportiva noastră a pierdut meciul cu americana Shelby Rogers, 28 de ani, locul 43 WTA, scor 5-7, 2-6.

În schimb, Bianca Andreescu, 21 de ani, locul 7 WTA, s-a calificat mai deaprte. În runda a doua, jucătoarea canadiană de origine română a învins-o pe americana Lauren Davis, 27 de ani, locul 98 WTA, scor 6-4, 6-4.

Calificată în turul trei al competiției din Statele Unite, Simona Halep, 29 de ani, locul 13 WTA, va juca vineri, 3 septembrie, de la ora 18:00, împotriva Elenei Rybakina, 22 de ani, locul 20 WTA, reprezentanta Kazahstanului.

„Mă simt bine, sunt bucuroasă că am șansa să joc un Grand Slam în anul acesta după cele două ratate din cauza accidentărilor. Fizic sunt OK, de la zi la zi parcă simt mai bine jocul, dar aici fiecare meci e dificil. Mă voi gândi la următorul, sper să dau tot ce am mai bun ca să câștig, dar va fi un meci greu.

La nivelul acesta toate adversarele sunt dificile. Rybakina va fi o provocare destul de mare pentru mine, după o pauză așa lungă”, a afirmat Super-Simo.