Jucătorul echipei germane Bayern Munchen, în vârstă de 33 de ani, va îmbrăca cu această ocazie tricoul selecţionatei Three Lions pentru a 126-a oară în cariera sa şi va depăşi, astfel, recordul deţinut din 1989 de fostul portar Peter Shilton (125 de selecţii), pe care îl egalase luna trecută, cu ocazia partidei împotriva Cehiei (3-0) din cadrul aceleiaşi competiţii, potrivit Agerpres.

Kane, cel mai bun marcator

Kane, cel mai bun marcator din istoria naţionalei Angliei (91 de goluri), şi-a făcut debutul internaţional în martie 2015, reuşind să înscrie după doar 79 de secunde de la intrarea sa în joc, împotriva Lituaniei, în preliminariile EURO 2016.

„Nu ştiu dacă este cel mai bun fotbalist englez din istorie. Dar face parte dintre ei, a demonstrat asta", a declarat miercuri după-amiază selecţionerul Thomas Tuchel, care a confirmat că Harry Kane va fi titular şi căpitan în meciul cu Croaţia.

„Va începe meciul din postura de căpitan. Este un moment deosebit, să le prezentăm trofeul Balonul de Aur suporterilor noştri şi să facem acest lucru chiar în ziua în care Harry stabileşte recordul absolut de 126 de selecţii. Este pur şi simplu un moment cu adevărat minunat", a adăugat Tuchel, citat de EnglandFootball.com.

În meciul de pe Wembley, Harry Kane va avea în faţă un alt fotbalist legendar, Luka Modric (41 de ani), câştigătorul Balonului de Aur în 2018, care a adunat 206 selecţii la naţionala Croaţiei.