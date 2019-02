SIMONA HALEP - ELISE MERTENS QATAR OPEN. Confruntare în finala de la Doha

SIMONA HALEP - ELISE MERTENS QATAR OPEN. Meciul va fi live text pe www.stirileprotv.ro.

SIMONA HALEP - ELISE MERTENS QATAR OPEN. Halep, locul 3 WTA şi principala favorită, s-a calificat vineri în finala turneului WTA de la Doha, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-3, 3-6, 6-4.

Svitolina (7 WTA) a avut trei mingi de 5-1 în decisiv, dar Halep a reuşit să întoarcă scorul şi să câştige cu 6-4, după cinci ghemuri la rând, în două ore şi 4 minute.

Halep şi-a asigurat un cec de 84.850 dolari şi 305 puncte WTA.

LET’S TAKE A SELFIE ???????? – the first finalist of Qatar Total Open 2019 – @simonahalep #wta #qatartennis #qto2019 #qatartotalopen2019 pic.twitter.com/hEFczfzRRJ