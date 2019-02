Prima reacție a Simonei Halep după finala pierdută dureros la Doha

AFP

Simona Halep a declarat că şi-a dorit foarte mult să câştige trofeul la Doha, însă rămâne cu o săptămână obositoare, dar bună ca prestaţie.

"Sincer, am vrut să plec cu acest frumos trofeu, dar nu am putut azi. Felicitări, Elise, ai avut o săptămână extraordinară, îţi urez tot ce e mai bun în viitor. Este totuşi o finală, chiar dacă am pierdut-o. E ceva special să joci o finală şi venind după FedCup, a fost o săptămână extenuantă. Este un mare sentiment să vin şi să joc finala, le mulţumesc tuturor celor care au organizat acest turneu, este un eveniment extraordinar. De câte ori vin aici, vin cu inima deschisă şi de aceea joc cel mai bun tenis", a declarat Halep, la festivitatea de premiere.

"Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut şi celor de acasă le mulţumesc că sunt alături de mine cu tot sufletul", a spus Halep, în limba română.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3, de belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA, în finala turneului de categorie Premier de la Doha.

