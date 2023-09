Formula 1: Carlos Sainz a câştigat Marele Premiu al statului Singapore

Carlos Sainz a adus prima victorie a sezonului pentru Ferrari, întrecându-i pe britanicii Lando Norris (McLaren) şi Lewis Hamilton (Mercedes), scrie news.ro.

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) s-a clasat pe locul 4, iar campionul mondial en-titre, Max Verstappen a încheiat pe poziţia a cincea. Este primul podium al anului care nu include o maşină Red Bull.

