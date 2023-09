Pilotul de Formula 1 Carlos Sainz a fugit și a prins hoții care i-au furat ceasul de lux la Monza VIDEO

După ce a sărbătorit cu fanii la hotel, doi indivizi l-au împins şi au profitat de situaţie pentru a-i lua ceasul, un Richard-Mille evaluat la aproximativ 500.000 de franci elveţieni.

???????? Turns out Carlos defence mood didn’t stop after the race ????????‍♂️

Italian press reports the smooth operator got his 500k euro Richard Mille watch stolen… and chased after the thieves with Rupert’s help ????#CarlosSainz | #ItalianGP

