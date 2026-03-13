Mai multe surse au declarat pentru Reuters că un anunţ, văzut ca fiind doar o chestiune de timp, este aşteptat cel târziu luni, termenul limită fiind 20 martie pentru transportul echipamentelor care trebuie duse în Bahrain din motive logistice.

Televiziunea Sky Sports, care deţine drepturile de difuzare în Marea Britanie, unde îşi au sediul majoritatea celor 11 echipe, a declarat că un anunţ oficial va fi făcut până duminică seară.

Atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului continuă, în timp ce dronele şi rachetele iraniene au lovit unele capitale din Orientul Mijlociu, inclusiv Manama (Bahrain), unde majoritatea personalului echipelor urma să fie cazat în hoteluri.

Formula 1 se desfăşoară în China în acest weekend pentru a doua rundă a sezonului, după deschiderea din Australia, weekendul trecut.

Surse au indicat anterior că este probabil ca niciuna dintre cursele din Orientul Mijlociu să nu fie înlocuită sau reprogramată, ceea ce face ca aprilie să fie o lună fără evenimente de Formula 1, iar campionatul redus la 22 de runde.

Marele Premiu al Japoniei, etapa a treia, va avea loc pe 29 martie, următoarea cursă urmând să aibă loc la Miami pe 3 mai.

"Vom urma îndrumările FIA şi ale Formulei 1, aşa cum facem întotdeauna. Ne-au condus întotdeauna în direcţia corectă", a declarat directorul echipei Audi, Jonathan Wheatley, reporterilor după antrenamentele de pe circuitul din Shanghai. "Nimeni nu va face compromisuri în privinţa a nimic care ar pune echipele într-o situaţie inconfortabilă", a adăugat el.

Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC) a amânat deja ceea ce ar fi trebuit să fie deschiderea sezonului său în Qatar, în perioada 26-28 martie, prima cursă fiind acum programată pe circuitul italian de la Imola pe 19 aprilie.

MotoGP-ul urmează să aibă loc în Qatar pe 12 aprilie, dar şi această rundă este probabil anulată.