Credem în puterea unificatoare a sportului și în impactul global pe care îl poate avea Cupa Mondială”, a precizat federația într-un comunicat. „Obiectivul nostru este să consolidăm această forță pozitivă, nu să o împiedicăm.”

Propunerea de boicot, discutată în conducerea federației

DFB a menționat că în comitetul său executiv s-a discutat despre posibilitatea boicotării turneului din Statele Unite, Canada și Mexic, o idee propusă săptămâna trecută de vicepreședintele DFB, Oke Göttlich.

Göttlich, care este și președintele clubului St. Pauli din Bundesliga, s-a referit la recentele acțiuni și declarații ale lui Trump și a spus că este timpul să se „ia în considerare serios” un boicot.

Într-o aparentă mustrare publică adresată lui Göttlich, DFB a declarat că „dezbaterile privind politica sportivă ar trebui să se desfășoare la nivel intern și nu în public”.

Poziția oficială: boicotul nu este luat în calcul

DFB a declarat că un boicot „nu este luat în considerare în prezent”. „DFB este în contact cu reprezentanți din domeniul politicii, securității, afacerilor și sportului, în vederea pregătirii turneului”, care va avea loc în perioada 11 iunie–19 iulie.

Trump a semănat discordie în Europa cu tentativa sa de preluare a Groenlandei și amenințările de a impune tarife țărilor europene care s-au opus, în timp ce acțiunile SUA în Venezuela și pe plan intern, în ceea ce privește protestele din orașele americane, au stârnit, de asemenea, îngrijorare.

Reacții din fotbal și temeri ale suporterilor

Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, a sfătuit săptămâna trecută fanii să stea departe de turneu.

Cu toate acestea, în calitate de președinte, Blatter s-a opus apelurilor la boicotarea Cupei Mondiale din 2018 din Rusia, din cauza preocupărilor legate de Ucraina.

„Fotbalul nu poate fi boicotat în nicio țară”, a declarat el la momentul respectiv.

Înaintea turneului din această vară, fanii sunt îngrijorați de prețurile ridicate ale biletelor, iar interdicțiile de călătorie impuse de administrația Trump ar putea împiedica suporterii din unele țări participante să ajungă la eveniment.

Cel puțin echipa Germaniei va fi prezentă. „Vrem să concurăm în mod corect cu celelalte echipe calificate vara viitoare”, a declarat DFB. „Și vrem ca fanii din întreaga lume să sărbătorească un festival pașnic al fotbalului în stadioane și în zonele destinate fanilor – așa cum am experimentat la Campionatul European din 2024 din propria noastră țară.”

