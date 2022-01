Djokovic a primit permisiunea de a părăsi hotelul de carantină pentru a urmări procedurile de la tribunal

Un ordin judecătoresc care a fost dat duminică arată că Guvernul trebuie să ia "toate măsurile şi să facă tot ce este necesar” pentru a-l aduce pe Djokovic într-un "sediu" specificat de avocaţii săi.

Djokovic va fi readus la Hotel Park la încheierea audierilor.

Audierile în cazul vizei anulate a numărului 1 mondial au început, luni dimineaţa, la Melbourne, iar o decizie este aşteptată în cursul zilei sau cel mai târziu marţi.

Audierea a început cu o întârziere de 30 de minute din cauza problemelor tehnice.

Mai întâi şi-au prezentat argumentele avocaţii lui Djokovic, care vor fi urmaţi de cei ai Guvernului australian.

Decizia judecătorului va fi anunţată cel mai devreme în cursul dimineţii de luni.

Fans are happily waiting for #Djokovic ´s hearing to be over pic.twitter.com/fIpCVf6ZMi