Un arbitru de la US Open a decedat în urmă cu 37 de ani după ce a fost lovit de serviciul lui Stefan Edberg

Incidentul a avut loc în urmă cu exact 37 de ani, în timpul finalei turneului de juniori de la US Open 1983, disputate între suedezul Stefan Edberg și australianul Simon Youl.

Un serviciu expediat greșit de tânărul Edberg l-a lovit în testicule pe arbitrul de linie, Dicks Wertheimer, care și-a pierdut echilibrul și a căzut din scaun. Arbitrul în vârstă de 60 de ani s-a lovit la cap și a suferit un accident cerebral, pentru care a fost transferat la un spital din apropiere.

Wertheimer a murit pe 15 septembrie, la cinci zile după incident.

Familia arbitrului a dat în judecată Asociația de Tenis din Statele Unite şi a cerut despăgubiri de 2,25 miloane de dolari. Însă Curtea Supremă din New York a decis că decesul nu a fost provocat de lovitura mingii expediate de Edberg.

După moartea lui Wertheimer, Federația Internațională de Tenis (ITF) a schimbat regulile și arbitrii de linie nu mai au voie să stea pe scaun când mingea este în joc.

Stefan Edberg, care l-a învins pe Simon Youl cu 6-2, 6-4 în finala juniorilor US Open din 1983, a devenit ulterior numărul 1 mondial și s-a retras din tenis cu 41 de titluri (6 Grand Slam).

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, a fost descalificat, duminică, după ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, în optimile de finală ale US Open.

La scorul de 5-6, după un break al adversarului, în primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta către fundul terenului, aparent fără intenţia de a viza pe cineva.

Mingea a lovit în figură o femeie arbitru de linie, care s-a prăbuşit la pământ. Sârbul şi-a cerut scuze, dar a fost descalificat.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg