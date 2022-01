Nigel Farage spune că Australia este o ţară bananieră dacă-l deportează pe Djokovici

Fostul lider al partidelor Ukip şi Brexit a mai spus pentru GB News că dacă, aşa cum se poate întâmpla încă, ministrul Imigrării, Alex Hawke, intervine şi anulează viza lui Djokovici, ar fi o mică diferenţă între Australia şi o republică bananieră, scrie News.ro.

"Familiei nu îi vine să creadă ce se întâmplă. Vreau să spun, este Australia o ţară care se bazează pe statul de drept sau este o ţară în care guvernul poate exercita o putere arbitrară? Adică, sincer, dacă acea hotărâre de azi dimineaţă este respinsă, atunci care este diferenţa dintre Asutralia şi o republică bananieră?", a spus Farage, referindu-se la regulile australiene de imigraţie, potrivit cărora ministrul Hawke ar putea folosi puterea de care dispune pentru a anula din nou viza jucătorului.

Însă, atât înainte, cât şi după referendumul pentru Brexit, aşa cum subliniază mulţi, Farage a lăudat în mod constant sistemul de imigrare al Australiei, argumentând că posibilitatea introducerii unui sistem similar a fost unul dintre principalele avantaje pentru Marea Britanie după ce a părăsit Uniunea Europeană.

Fostul număr 1 ATP, britanicul Andy Murray, a văzut şi el ironia situaţiei, redistribuind videoclipul lui Farage din Belgrad cu familia lui Dokovici, alături de mesajul: "Vă rog să consemnaţi momentul jenant când le spuneaţi că v-aţi petrecut cea mai mare parte a carierei făcând campanie pentru a deporta oamenii din Europa de Est".

Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.???? https://t.co/rfFn1hdXlu