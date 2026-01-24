„Tunarii" au un avans de şapte puncte faţă de cel mai apropiat rival al lor, cu 16 etape până la finalul campionatului.

Arsenal domină competițiile interne și europene

„Desigur, Manchester City a redus deja un astfel de decalaj pe ultima linie, în trecut, dar provocarea pare mai dificilă împotriva lui Arsenal, „cea mai bună echipă din lume în acest moment", a mai spus Guardiola.

Tehnicianul spaniol a menţionat parcursul adversarului său în Premier League şi Liga Campionilor (pe primul loc în ambele clasamente), precum şi prezenţa sa în Cupa Ligii (semifinală) şi Cupa Angliei (turul 4).

Guardiola crede într-o revenire în campionat

„În campionat, eu sper să ne putem apropia de ei, să ne îmbunătăţim şi să avem şansa să-i ajungem din urmă", a spus el.

Manchester City primeşte sâmbăta replica lui Wolverhampton, „lanterna roşie" în clasament, după ce a pierdut ultimele două meciuri, împotriva lui Manchester United în Premier League şi apoi la Bodo/Glimt în Liga Campionilor.

