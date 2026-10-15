Au fost înregistrate 253 de voturi „pentru", iar un deputat nu a votat. Propunerea legislativă, care are ca iniţiatori parlamentari AUR şi PSD, modifică Legea 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit.

„Indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor care au făcut parte din echipa de fotbal Steaua Bucureşti, câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni în anul 1986", propun iniţiatorii.

În forma actuală, prevede doar că „indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu din ştiinţă, cultură şi sport".

Iniţiatorii arată, în expunerea de motive, că propunerea legislativă urmăreşte introducerea expresă în lege a unei categorii de beneficiari din domeniul sportului, respectiv componenţii echipei de fotbal Steaua Bucureşti, câştigători ai Cupei Campionilor Europeni în anul 1986.

„Această performanţă reprezintă un moment unic în istoria sportului românesc şi una dintre cele mai importante realizări obţinute vreodată de o echipă din România la nivel internaţional. Câştigarea Cupei Campionilor Europeni în anul 1986 de către Steaua Bucureşti a consacrat fotbalul românesc la cel mai înalt nivel european şi a adus României un prestigiu sportiv deosebit. Importanţa acestei reuşite depăşeşte sfera strict sportivă. Victoria din anul 1986 a devenit un reper de identitate sportivă naţională, un simbol al performanţei colective şi al capacităţii sportivilor români de a concura şi de a învinge la cel mai înalt nivel. Pentru generaţii întregi, componenţii acelei echipe au reprezentat modele de profesionalism, sacrificiu şi devotament faţă de sport şi faţă de România", spun ei.

Adoptarea acestei iniţiative reprezintă un act necesar de recunoaştere publică şi instituţională a unei performanţe sportive istorice şi unice, consideră parlamentarii.

„Statul român are datoria de a onora, inclusiv prin instrumente legislative, acele rezultate care au adus României prestigiu internaţional şi care au rămas în memoria colectivă ca repere ale excelenţei sportive", mai arată ei.

Membrii echipei Steaua București au fost decorați la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Preşedintele Nicuşor Dan i-a decorat, anul acesta, pe membrii echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” care au câştigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986, la împlinirea a 40 de ani de la victorie.

Preşedintele Nicuşor Dan a conferit „Ordinul Naţional „Pentru Merit" în grad de Comandor lui Anghel Iordănescu.

„Preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit" în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ştefan, domnului Lăcătuş Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ştefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ştefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Piţurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel şi domnului Weiszenbacher Ernestin Anton", anunţa atunci Administraţia Prezidenţială.

La 7 mai 1986, pe stadionul „Ramón Sánchez Pizjuán”, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona.

Helmuth Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.