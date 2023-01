Cine a câștigat finala de la Australian Open, disputată între o rusoaică și o belarusă. Vezi dansul victoriei VIDEO

Este primul său trofeu într-un turneu de Mare Şlem. Sabalenka (24 ani) s-a impus după un meci de două ore şi jumătate, ea reuşind nu mai puţin de 17 aşi, făcând însă şi 7 duble greşeli, în timp ce Rîbakina a avut 9 aşi şi a comis o singură dublă greşeală.

Sabalenka a acces în premieră în finala unui turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette cu 7-6 (7/1), 6-2, joi, la Melbourne.

Twitter/ AusOpen

Ea atinsese semifinalele de trei ori în Marele Şlem, în 2021 la Wimbledon şi US Open, iar anul trecut din nou la US Open. Numărul cinci mondial are totuşi două titluri de Mare Şlem în palmares, la dublu, în 2021 la US Open şi anul trecut chiar la Melbourne.

Belarusa a obţinut astfel duminică a 11-a sa victorie de la începutul anului, fiind neînvinsă.

Rîbakina este rusoaică, dar cu pașaport kazah

De partea cealaltă, Rîbakina era campioana en titre de la Wimbledon şi trecuse joi, în prima semifinală de la Open-ul Australiei, de o altă belarusă, Victoria Azarenka, în două seturi, cu 7-6 (7/4), 6-3. Şi ea s-a calificat în premieră în finala de la Australian Open.

Rîbakina (23 ani) este născută la Moscova, dar deţine şi paşaport kazah.

Aşa cum se ştie, la simplu masculin, duminică, sârbul Novak Djokovic (5 ATP, favorit nr. 4), care a cucerit de nouă ori trofeul la competiţia de la antipozi, îl va înfrunta în finală pe grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP, favorit nr. 3).

