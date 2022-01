Câți bani a câștigat Rafael Nadal la Australian Open și ce avere are tenismenul

Getty

În vârstă de 35 de ani, Rafael Nadal (locul 5 ATP) a devenit cel mai valoros tenismen all-time, după ce a reușit, duminică, să-și adjudece cel de-al 21-lea titlu de Grand Slam din carieră (record absolut).

Fără prezența lui Novak Djokovici, deținătorul trofeului de la Melbourne până duminică, Rafael Nadal a izbutit să triumfe pe hard-ul de la Melbourne, după o finală dramatică, care a durat 5 ore. În ultimul act de la Australian Open 2022, „Matadorul” s-a impus în fața rusului Daniil Medvedev (2 ATP), cu scorul de scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.

„Nu eram pregătit fizic pentru acest gen de bătălie. Nu m-am antrenat suficient pentru a fi pregătit pentru asta. Dar seara asta a fost foarte specială. Am dat absolut tot ce aveam în mine. Sunt foarte, foarte obosit. Nici măcar nu pot sărbători titlul. Dar a fost ziua în care trebuia să dai totul. M-am distrat, mi-a plăcut această luptă, mi-au plăcut aceste emoţii. Şi în plus am şi trofeul! În seara asta, piciorul nu m-a durut deloc. Mi-a plăcut să fiu pe teren. Şi acum cred că pot continua să mai joc. (...)

Este grozav să câştig un alt titlu de Grand Slam în acest moment al carierei mele. Înseamnă mult şi ştiu că 21 este un număr special. Este o zi de neuitat. Nu voi spune niciodată «merit» pentru că mulţi oameni se luptă şi mulţi oameni merită. Dar chiar cred că starea mea de spirit este foarte pozitivă”, a declarat Nadal după „thriller”-ul cu Medvedev.

Triumful de la Australian Open i-a adus lui Rafael Nada și un premiu pe măsură. Ibericul și-a adjudecat, astfel, un cec în valoare de 1,82 de milioane de euro şi 2.000 de puncte ATP, în timp ce Daniil Medvedev va primi 996.500 de euro şi 1.200 de puncte ATP.

Rafael Nadal, avere impresionantă

După ce a devenit profesionist în 2001, Nadal a parcurs un drum lung în cariera sa, câștigând 89 de titluri până în prezent. Jucătorul spaniol, în vârstă de 35 de ani, deține în prezent 13 titluri la Roland Garros, 4 titluri la US Open, 2 titluri la Wimbledon și 2 titluri la Australian Open. Cunoscut sub numele de „Regele zgurii”, Nadal intenționează să meargă mai departe și să câștige mai multe Grand Slam-uri de-a lungul anilor.

Rafael Nadal are o avere netă de 198 de milioane de euro.