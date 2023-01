Ce spune Novak Djokovici după ce tatăl său s-a pozat cu susținătorii lui Putin. Părerea sa despre războiul rus

Djokovici a precizat că familia sa este împotriva războiului, relatează Reuters, citat de News.

Srdjan Djokovici nu a asistat, vineri, la semifinala lui Novak cu Tommy Paul, pentru a evita alte controverse.

“El trecea pe acolo, a fost fotografiat, iar situaţia a escaladat. A fost folosit greşit în această situaţie de acest grup de oameni. Nu pot fi supărat pe el pentru că pot spune că nu a fost vina lui. A ieşit ca să se bucure cu fanii mei”, a explicat Novak Djokovici.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.

Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.

The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.

Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB