Ce a spus Emma Răducanu după ce a triumfat la US Open și a stabilit un record incredibil

Astfel, Emma Răducanu, jucătoare cu origini românești, și-a trecut în palmares primul titlu de Grand Slam din carieră.

„Vreau să o felicit pe Leylah, a învins jucătoare de top ca să ajungă în finală. Nivelul de joc a fost foarte înalt și sper să mai jucăm și alte finale. După cele trei săptămâni petrecute la New York, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături, inclusiv publicului newyorkez. M-ați făcut să mă simt ca acasă, încă de la primul meci din calificări. Viitorul tenisului feminin arată grozav, fiecare jucătoare are șansa de a câștiga orice turneu la care participă. Sper ca noua generație să poată să calce pe urmele unor mari campioane care au fost aici”, a declarat, imediat după finală, Emma Răducanu.

Well that was a great nights entertainment!!! Well done @EmmaRaducanu what a humble champion!!!????????????????????pic.twitter.com/W7Qa2eb2dK