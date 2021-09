Emma Răducanu (18 ani) scrie istorie la US Open. Va juca finala cu Leylah Fernandez (19 ani)

Răducanu, ocupanta locului 150 în clasamentul WTA înaintea acestei competiţii, se va lupta pentru trofeu cu o altă tânără speranţă a tenisului mondial, canadianca Leylah Fernandez (19 ani, locul 78 WTA), care a reuşit la rândul ei să o elimine în penultimul act pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial, de care a dispus în trei seturi: 7-6 (7/3), 4-6, 6-4.

The first qualifier EVER to reach a Grand Slam final.

Finala dintre Emma Răducanu şi Leylah Fernandez, programată sâmbătă, va fi prima între două adolescente la un turneu major, după cea câştigată de americanca Serena Williams în faţa elveţiencei Martina Hingis, la ediţia din 1999 a Openului Statelor Unite, conform site-ului WTA Tour.

Emma Răducanu reuşeşte această performanţă la doar a doua sa participare la un turneu de Grand Slam, după cel de la Wimbledon, unde a fost nevoită să abandoneze în optimile de finală, din cauza unor probleme medicale. Luna trecută, ea a ajuns până în finala turneului WTA 125 de la Chicago.

RADUCANU BELIEVE IT ????

18-year-old qualifier ???????? @EmmaRaducanu is through to the #USOpen final without dropping a single set. Throughout the whole tournament. Including qualifying.

She will face Fernandez in an all-teenage final on Saturday ???? pic.twitter.com/akQRhvTal8