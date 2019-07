Când se întoarce Simona Halep în ţară, după victoria istorică de la Wimbledon

După victoria de vineri de la Wimbledon, Simona Halep se va întoarce în România abia luni după-amiază.

Sosirea campioanei de la Wimbledon a fost anunţată pentru luni, ora 15:07, la Salonul Oficial de pe Aeroportul Henri Coandă.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat sâmbătă turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

Simona Halep este prima jucătoare din România care câştigă la Wimbledon

Simona Halep este a douăsprezecea jucătoare care câştigă turneul de la Wimbledon la prima sa finală. Până acum, Halep reuşise o singură semifinală la Wimbledon, în 2014, când a fost eliminată de canadianca Eugenie Bouchard. Anul trecut, românca s-a oprit în turul a 3-lea la All England Club.

Halep a jucat sâmbătă a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros (una câştigată, în 2018) şi una la Australian Open.



Reacţiile Simonei Halep şi Serenei Williams după finala de la Wimbledon

Simona Halep a declarat, după câștigarea trofeului de la Wimbledon, că niciodată nu a făcut un meci mai bun precum cel cu Serena Williams.

Halep a spus că visul mamei ei s-a îndeplinit sâmbătă, prin victoria de la Wimbledon.

“Niciodată nu am jucat mai bine ca azi. Serena a fost mereu o inspiraţie. Am jucat mereu pentru a fi în faţa lojei regale. Am avut mari emoţii, stomacul meu nu a fost prea bine azi. Nu voi uita niciodată această zi, a fost visul mamei mele, îi mulţumesc pentru tot. Mulţumesc părinţilor, familiei, echipei, nu aş fi putut aici fără voi, datorită voi sunt mai bună pe teren. Mulţumesc ţării mele, că mă susţine mereu, domnului Ţiriac, care este dur cu mine şi mă face mai bună. Este o onoare să fiu aici”, a declarat Halep pe teren, la finalul meciului.

La rândul ei, Serena Williams a declarat că Simona a jucat excepţional în finala de la Wimbledon.