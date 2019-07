Prima reacție a Simonei Halep după câștigarea trofeului de la Wimbledon

Simona Halep, noua campioană la Wimbledon, a declarat, sâmbătă, că niciodată nu a făcut un meci mai bun precum cel cu Serena Williams din finala turneului londonez.

Halep a declarat, în interviul de după meci, că visul mamei ei s-a îndeplinit sâmbătă, prin victoria de la Wimbledon.

"Niciodată nu am jucat mai bine ca azi. Serena a fost mereu o inspiraţie. Am jucat mereu pentru a fi în faţa lojei regale. Am avut mari emoţii, stomacul meu nu a fost prea bine azi. Nu voi uita niciodată această zi, a fost visul mamei mele să câștig la Wimbledon și vreau să-i mulţumesc pentru tot", a declarat Halep.

Twitter

Ea a mulțumit familiei și echipei sale pentru sprijinul acordat în întreaga carieră, dar și fanilor și României.

"La început am spus că dacă mă voi impune, voi fi membru pe viaţă aici, iar acum sunt fericită. Am lucrat mult pentru a mă impune aici, dar am început să simt jocul şi mingea şi abia atept să revin anul viitor. Mulţumesc părinţilor, familiei, echipei, nu aş fi putut aici fără voi, datorită voi sunt mai bună pe teren. Mulţumesc ţării mele, că mă susţine mereu, domnului Ţiriac, care este dur cu mine şi mă face mai bună. Este o onoare să fiu aici", a declarat Halep pe teren, la finalul meciului", a precizat jucătoarea româncă.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!