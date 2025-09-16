Balonul de Aur: Surprinzătoarea încercare de mituire a unui jurnalist, contactat pentru a promova candidatura lui Dembélé

Un jurnalist australian a dezvăluit că a primit o ofertă plătită pentru a promova candidatura lui Ousmane Dembélé la Balonul de Aur, deși voturile s-au încheiat, iar câștigătorul va fi anunțat pe 22 septembrie.

autor
Ioana Andreescu

Aceasta, care nu are nicio legătură cu jucătorul sau PSG, nu a negat faptele şi a dat o justificare absurdă.

Cei treizeci de jucători nominalizaţi au fost evaluaţi de un juriu format din 100 de jurnalişti, fiecare ţară din top 100 al clasamentului FIFA având un jurnalist cu drept de vot. Şi, deşi voturile sunt acum închise, reprezentantul Australiei a făcut dezvăluiri uimitoare.

Pe 12 septembrie, Neal Gardner a publicat pe contul său X o captură de ecran a unui e-mail pe care l-a primit de la o agenţie de comunicare, care îi propunea... să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé în schimbul unei remuneraţii.

„Avem în vedere o campanie de o lună, menită să stimuleze dialogul şi să consolideze discursul în jurul candidaturii lui Ousmane Dembélé la Balonul de Aur.

Mai precis, am dori să propunem trei tweet-uri redactate cu atenţie pe săptămână, timp de o lună, care să evidenţieze performanţele sale, impactul său şi argumentele în favoarea recunoaşterii sale. Având în vedere credibilitatea şi influenţa dumneavoastră în cadrul comunităţii fotbalistice, participarea dumneavoastră ar conferi o pondere semnificativă acestei conversaţii. În acest moment, am dori să vă solicităm o ofertă pentru această colaborare”, se menţionează în scrisoare.

The Athletic a efectuat o anchetă

Deşi jurnalistul a avut grijă să ascundă numele expeditorului, The Athletic a efectuat o anchetă după ce a contactat anturajul jucătorului francez, care a asigurat că nu are cunoştinţă despre această afacere.

Conform informaţiilor publicate de cotidianul american, e-mailul provine de la o companie numită Bangrr International, cu sediul în India şi fondată de Ali Husain.

Site-ul web al companiei o descrie ca fiind „o forţă de nouă generaţie în domeniul marketingului, publicităţii şi conţinutului, care redefineşte povestea mărcilor de lux”.

Nu există nicio legătură între această agenţie şi Ousmane Dembélé – nici în anturajul său, nici la PSG, nici în Qatar. Solicitată de The Athletic, agenţia incriminată nu a negat faptele, dar a oferit o justificare puţin credibilă.

„Acest e-mail a fost o solicitare spontană, trimisă de o tânără stagiară din agenţia noastră. Pasionată de fotbal, publicitate şi creare de conţinut digital, stagiara a remarcat recentul mesaj al domnului Gardner, în care menţiona cererile de colaborare. Acest lucru i-a dat ideea de a efectua o cercetare personală cu privire la modul în care influenţatorii şi jurnaliştii îşi structurează parteneriatele pentru promovarea mărcilor, în special în sectorul fotbalului”, a declarat Ali Husain pentru mass-media americană.

„Stagiarul a văzut acest lucru ca o oportunitate de a cunoaşte un alt segment al peisajului digital... (şi) a trimis un mesaj speculativ pentru a se informa cu privire la tarifele standard din sector. A fost o iniţiativă izolată, motivată de curiozitatea educaţională, şi nu o directivă a agenţiei noastre sau o campanie comandată de o terţă parte”, a precizat el.

După un sezon istoric cu PSG, Ousmane Dembélé (35 de goluri şi 16 pase decisive în 2024-2025, cu clubul parizian, în toate competiţiile) ar putea deveni al şaselea francez care câştigă Balonul de Aur.

Înaintea lui, Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022) au câştigat prestigiosul premiu.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

