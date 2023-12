Anunțul momentului în fotbal. Marele club din Europa căruia Radu Drăgușin "i-a spus deja DA"

Internaționalul român este tot mai aproape de un transfer în Premier League. Tottenham Hotspur intenționează să facă o ofertă oficială pentru fundașul de la Genoa.

Fabrizio Romano, renumitul jurnalist italian în materie de transferuri, a anunțat, sâmbătă, noi detalii cu privire la acest potențial transfer.

”Tottenham este pregătită să trimită prima ofertă verbală pentru Radu Drăgușin, după ce a început discuțiile cu Genoa.

Radu Drăgușin deja i-a spus «DA» lui Tottenham”, a scris, pe platforma X, Fabrizio Romano.

Cunoscutul jurnalist italian a explicat că "Spurs" a ajuns la varianta Radu Drăgușin din cauza faptului că "transferul lui Todibo este pe cale să pice. Negocierile cu Nice decurg greu, iar Tottenham vrea un nou fundaș central până săptămâna viitoare".

????⚪️ EXCL: Tottenham are prepared to send first verbal bid for Radu Dragusin after talks opened with Genoa, as revealed last night.

Dragusin already said yes.

⚠️ Todibo deal could collapse soon — as timing with OFC Nice will be slow and Tottenham want new CB to join next week. pic.twitter.com/msuh9dPDkc