Anunțul făcut de Simona Halep după ce s-a retras de la Dubai. „Din nefericire nu mă simt bine”

''Din nefericire nu mă simt bine la sută la sută la spate şi am luat decizia dificilă să mă retrag de la @DDFTennis. Am amintiri foarte frumoase de la câştigarea titlului WTA cu numărul 20 la Dubai, anul trecut, aşa că sunt dezamăgită că nu voi putea să îmi apăr titlul'', a precizat Halep, care le-a urat organizatorilor competiţiei să aibă succes.

''Aştept cu nerăbdare să revin anul viitor'', a mai spus Halep.

Wishing the @DubaiDutyFree team and everyone involved a successful tournament and I can’t wait to be back next year ????