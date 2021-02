Reacţia Simonei Halep, după ce s-a vaccinat împotriva Covid-19. De ce a avut emoţii

Simona Halep a primit miercuri prima doză de ser anti-COVID, iar totul a decurs fără probleme. Vestita sportivă a declarat de la începutul campaniei că vrea să fie vaccinată, mai ales că a fost bolnavă de Covid.

Tot miercuri a început și campania de imunizare cu prioritate a cadrelor didactice.

Simona Halep a ajuns la Institutul Cantacuzino puțin înainte de ora 11, când era programată.

Așa cum prevede protocolul, după injectare a stat 15 minute sub supraveghere medicală și, pentru că nu au apărut reacții, a putut să plece.

”Reporter: De ce ai avut emoții, pentru că îți doreai să te vaccinezi?

Simona Halep: Da, îmi doream, dar tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Mă liniștește că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare am să mă protejez și am să am grijă cât de mult. Consider că e spre binele tuturor acest vaccin, e bine pentru noi toți, de accea am și hotărât să-l fac, sper cât mai mulți să se vaccineze”.

Pe lângă ser, Simona a primit și un buchet de flori din partea celor de la institut. Pentru că a fost vaccinată cu Pfizer, peste 21 de zile trebuie să se întoarcă la rapel.

”Reporter: Ai primit și flori!

Simona Halep: Da, au avut foarte multă grijă de mine, le mulțumesc. Dacă e singura modalitate de a scăpa de această pandemie, consider că e un lucru potrivit să ne vaccinăm, dar cum am mai spus, fiecare decide pentru el, sfatul meu este să-l facem".

După Australian Open, Simona Halep va pleca în Dubai, unde trebuie să își apere trofeul câștigat anul trecut.

Tot miercuri au primit vaccinul anti-covid, însă a doua doză, și soții Popescu din Capitală. Au venit împreună la Spitalul Universitar, așa cum trăiesc de 51 de ani.

Iar un veteran de război este vedeta pe rețelele de socializare. Este vorba de Sabin Husariu, în vârstă de 91 de ani. A luptat în Al Doilea Război Mondial și este reprezentant al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala "Avram Iancu" din Cluj.

Motivele pentru care crește numărul de infectări

Campania de vaccinare a continuat inclusiv cu imunizarea prioritară a cadrelor didactice.

Emese, profesoară limba engleză: ”Eu sper din tot sufletul să ne întâlnim cât mai repede cu copiii face to face. Au nevoie de școală nu doar pentru a se pregăti pentru examen, au nevoie de socializare”.

Rodica: ”Sănătate, asta își dorește toată lumea, să fim sănătoși, să ne întoarcem la libertate”.

Iar Institutul Național de Sănătate Publică a publicat o analiză care detaliază creșterea numărului de cazuri din ultima vreme.

Conform analizei, în ultimele săptămâni a crescut numărul infectărilor la toate categoriile de vârstă până în 19 ani.

Și asta din două motive: redeschiderea școlilor și reluarea activității pentru unii operatori economici.

Specialiștii atrag atenția că vom rămâne pe un trend crescător din cauza faptului că tulpina britanică se răspândește tot mai mult.