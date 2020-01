Anunțul făcut de Simona Halep. Ce spune despre starea ei de sănătate

Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat că s-a antrenat cum trebuie în pauza competiţională şi că este pregătită să înceapă sezonul 2020.

"Îmi place oraşul (n.r. - Adelaide). Este ca acasă într-un fel, deoarece Darren este de aici. Este asemănător cu oraşul meu natal. Am petrecut Crăciunul aici, în urmă cu câţiva ani. Şi oamenii sunt foarte prietenoşi cu mine, aşa că mă face să mă simt extraordinar. Faptul că Darren revine să locuiască aici înseamnă mult. Familia e pe primul loc întotdeauna. Este frumos că sunt împreună şi faptul că am şansa de a fi cu ei aici. Mă simt bine, mă simt sănătoasă, nu am probleme. Am avut şansa să mă antrenez cum trebuie în pauza competiţională, am muncit din greu. Mă simt mult mai bine decât anul trecut când am început sezonul. Acum trebuie să joc şi să văd cum merge. Sunt emoţionată să fiu aici. Sunt gata să încep mâine meciul de simplu. Nimic nu este uşor, aşa că sunt pregătită pentru lupte grele în acest an. Fiind primul turneu, ştiu că o să fie un pic mai dificil. Dar aşa este pentru fiecare. O să mă concentrez pe mine însămi, aşa cum am făcut înainte", a declarat Halep, potrivit site-ului oficial al turneului de la Adelaide.

Halep şi-a reafirmat obiectivele pentru 2020, câştigarea unui turneu de grand slam şi a unei medalii la JO de la Tokyo, transmite News.ro.

"Nu sunt foarte relaxată, sincer. Sunt un pic stresată pentru că am muncit mult în pauza competiţională. Venind aici cu zece zile înainte, a fost un lucru bun pentru mine. Acum pot spune că am aşteptări mai mari de la mine. Simt presiunea. Dar Darren mi-a spus că nu este numai pentru această lună, este pentru tot anul ceea cea am făcut în pauză. Aşa că o să încerc să joc meciuri pentru că am nevoie de meciuri, apoi să mă relaxez aşa cum am făcut acum doi ani. Am nevoie să fiu relaxată, am nevoie să mă bucur mai mult. Aşa că obiectivul pentru acest an este, bineînţeles, un grand slam, au început să-mi placă şi prioritatea mea sunt Jocurile Olimpice. Vreau o medalie, nu contează de care sau la ce, simplu, dublu, mixt, doar vreau una. Voi face tot ce pot pentru a o obţine", a spus ea.

Simona Halep, cap de serie numărul 2, va evolua cu Ajla Tomljanovici, locul 52 WTA, marţi dimineaţă, nu mai devreme de ora 10.00, în turul doi la turneul de la Adelaide.

Halep şi Tomljanovici s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată impunându-se jucătoarea din Constanţa.

