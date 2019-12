Anunț important al Simonei Halep. De ce nu va juca la Fed Cup și ce obiective are în 2020

Simona Halep a declarat, vineri seară, după ce a primit premiul pentru jucătoarea anului la Gala Tenisului Românesc, că obiectivul său principal anul viitor este Olimpiada.

Simona va participa la competiţie la simplu, dublu şi dublu mixt în dorinţa de a obţine o medalie. Ea a precizat că nu va juca cu echipa de Fed Cup, dar asta nu înseamnă că se retrage din echipă, relatează News.ro.

„Este un moment frumos să mă uit în spate. Am avut un rezultat remarcabil, trofeul de la Wimbledon, ceea ce doar în vis l-am avut. Chiar dacă n-a fost per total un an foarte bun, îl consider cel mai bun câştigând Wimbledonul. Momentele de la Fed Cup au fost unice, nu le pot înlocui cu nimic. Am dat tot ce am putut. Nu regret niciun moment pe terenul de tenis jucând pentru ţară. Anul următor va fi unul destul de greu, pentru că avem Olimpiada. Este proioritatea mea şi de aceea voi participa la tot ce se poate, simplu, dublu şi dublu mixt. Voi face totul pentru a aduce o medalie ţării noastre”, a spus Halep pe scenă.

Ea a mai declarat, după gală, că nu va putea evolua în Fed Cup.

„Vreau aurul la Olimpiadă, însă va fi un turneu diferit. Mă voi pregăti, voi face tot ce îmi stă în putere ca să fiu sută la sută în acea săptămână. Nu contează de ce fel, dar vreau o medalie. Am analizat foarte mult programul cu echipa mea şi am ajuns la concluzia că va fi foarte greu să particip la Fed Cup şi am ales Olimpiada ca obiectiv principal. Le urez multă baftă fetelor. Asta nu înseamnă că mă retrag din Fed Cup. Voi juca cu mare drag în continuare pentru România”, a transmis Halep.

Gala Tenisului Românesc

Simona Halep şi Horia Tecău au fost declaraţi jucătoarea anului 2019, respectiv jucătorul anului 2019, vineri seară, la Gala Tenisului Românesc, eveniment care s-a desfăşurat la Fratelli Lounge&Club, în Capitală.

La gala de vineri, lui Ion Ţiriac şi Ilie Năstase li s-a acordat un premiu special “50 de ani de la prima finală de Cupa Davis”.