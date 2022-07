Accident tragic: O sportivă din Japonia a murit în timpul unui antrenament în Franţa

Tânăra sportiva a fost lovită de o mașină în timp ce se antrena în apropiere de Orleans.

Potrivit procurorilor, sportiva circula împreună cu alţi doi ciclişti în momentul în care a căzut de pe bicicletă şi a ajuns pe sensul opus. Aceasta a fost călcată de o mașină care circula, informează

World Triathlon and @Triathlon_Japan want to offer our deepest condolences to family, friends, coaches and teammates of Ms Tsudoi Miyazaki. The thoughts of all the Triathlon family are with all in this terribly sad time.https://t.co/nl9LsbxZCU

— World Triathlon (@worldtriathlon) July 28, 2022 target="_blank">triathlon.org.

În ciuda intervenţiei salvatorilor, tânăra nu a supravieţuit, scrie news.ro.

În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili circumstanţele accidentului.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 28-07-2022 21:44