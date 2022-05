Primul ciclist african care a câștigat o etapă în Turul Italiei s-a retras după ce dopul de la șampanie i-a sărit în ochi

Sportivul de 22 de ani, din Eritreea, a surprins pe toată lumea când a câştigat, marţi, la sprint, etapa a 10-a a Giro d'Italia.

Biniam Girmay nu a apucat să se bucure prea mult de moment. Pe podiumul de premiere, când a desfăcut șampania, dopul sticlei i-a sărit în ochi. Sportivul a fost dus la spital, iar în urma investigațiilor, medicii l-au anunțat că trebuie să abandoneze Turul Italiei, potrivit BBC.

The unfortunate moment Biniam Girmay popped a Prosecco cork in his own eye on the winners' podium at the Giro d'Italia ????

We hope to see him back in action soon ❤️#Giro | @GrmayeBiniam pic.twitter.com/TSwQpW5wQ8