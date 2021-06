VIDEO. Căzătură colectivă în prima etapă a Turului Franţei, din cauza unui fan

Un ciclist al echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat în primele rânduri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare aflată pe şosea. El a antrenat în cădere numeroşi rutieri, generându-se o imensă confuzie, cu ciclişti la pământ şi alţii depanaţi.

Germanul Jasha Sutterlin (DSM) a fost constrâns să abandoneze din cauza accidentului, survenit la km 152 al etapei lungi de 197,8 km, potrivit Agerpres.

Prima parte a plutonului a decis apoi să aştepte ca grosul grupului să se reformeze, cu cicliştii prinşi în căzătură.

Campionul Italiei, Sonny Colbrelli, şi campionul Belgiei, Wout van Aert, au fost printre rutierii întârziaţi.

Un jurnalist american a publicat momentul căzăturii colective pe Twitter, spunând că: „Este cea mai urâtă căzătură pe care am văzut-o vreodată la Turul Franței”.

