Vama Siret rămâne principalul punct prin care intră refugiații către țara noastră. Sunt și copii cu probleme medicale

Copiii din Ucraina care ajung la noi cu spaimă și nedumerire în priviri sunt în centrul atenției!

Unii au probleme medicale sau au nevoie de tratamente de urgență. Alții, profund traumatizați de nenorocirile prin care au trecut, sunt sprijiniți prin consiliere psihologică. Voluntarii români, dar și preoți, medici si asistenți sociali sunt permanent la datorie alături de aceste victime fragile. Există și momente fericite: chiar și în pribegie, aniversarea unei zile de naștere este o sărbătoare!

Micuța Arina, cazată cu mama ei în tabăra de refugiați de pe stadionul Siret, a împlinit șapte ani. Și cum au aflat că este ziua ei, psihologii voluntari de la SMURD i-au cumpărat un tort și toată tabara i-a cântat "La mulți ani!"

Și pentru un băiețel de doi ani a fost o zi plină de emoții. Mama lui și voluntarii de la Crucea Roșie au alergat pe la toate corturile cu medicamente pentru a găsi un medicament injectabil, de care copilul are neapărată nevoie.

Cel mic a fost preluat împreună cu un alt grup de mame cu copii de către o fundație din Germania, care a venit cu trei microbuze pentru a ajuta refugiații. Unul dintre voluntari a plâns toată ziua văzând drama acestor oameni.

Voluntar: ”E dramatic ce se întămplă. Toți acești oameni fug din țara lor, dar măcar e bine că sunt ajutați.”

La graniță e nevoie în continuare de voluntari psihologi care să consilieze miile de refugiați ce intră zilnic în țară. Autoritățile nu au acum decât trei specialiști care lucrează în ture, iar o asociație a mai adus alți doi.

În situații dramatice ajută cum pot chiar tinere ucrainence care au ținut să facă voluntariat aici, după ce au vazut valul de solidaritate de la granița României.

Refugiată: ”E foarte important că ele mă văd pe mine. Știu că și eu sunt o refugiată la rândul meu și încerc să le ajut cum pot cu consiliere.”

Vineri, autoritățile ucrainene au permis voluntarilor de la noi să meargă cu ceai cald și medicamente în zona cea mai aglomerată de la vama vecină.

Rareș Năstase, corespondent Știrile Pro TV: ”Experimentăm și noi o trecere către România, sunt timpi mari de așteptare. Copilașii nu mai au răbdare.”

În timpul zilei o trecere pe jos dureaza, în cel mai fericit caz, trei ore.

Pe o distanță de 10 km spre Cernăuți toate magazinele și benzinăriile sunt golite de mărfuri. Toată lumea a cumpărat apă și mâncare.

Rareș Năstase, corespondent Știrile Pro TV: ”Vama Siret rămâne principalul punct prin care intră refugiații către țara noastră. Este impresionant ce se întâmplă de partea cealaltă a graniței. Am primit astăzi foarte multe imagini de la voluntari care au mers cu coloanele de ajutoare umanitare și până aproape de Cernăuți. Vorbim de benzinării și alte magazine goale. De asemenea, am înțeles că în câteva localități unde nu mai erau carburanți la benzinării există persoane care ar vinde undeva cu 10 euro litrul de carburanți. Așadar, este o situație de criză majoră acolo. Și acești oameni au nevoie de ajutor. Vorbim de oameni care vin în continuare. Sunt foarte mulți voluntari, oameni de bine, care aduc în continuare atât hrană, cât și îmbrăcăminte, articole pentru copii și pentru adulți. Mai devreme noi am filmat și o situație mai specială. Înțeleg că apar și astfel de cazuri, copii cu probleme medicale, care au nevoie de tratament sau de anumite produse.”