Scene sfâșietoare cu familii care se despart la Vama Siret. Mamele și copiii intră în România, tații se întorc la război

Organizația Națiunilor Unite a anunţat că peste un milion de refugiați au fugit din Ucraina în ţările vecine, de la începutul invaziei ruse. Aproximativ 100.000 au intrat în România numai prin Vama Siret.

Majoritatea sunt mame cu copii, care și-au lăsat soții să lupte pe front. Le este tare greu la graniță, unde se despart cu speranța că se vor regăsi la un moment dat.

Dincolo de frontieră, tabloul este apăsător. Familii care se despart cu lacrimi şi cuvinte de îmbărbătare. Un băieţel de câțiva anişori îi șterge tatălui lacrimile de pe obraz. Mama își stăpânește cu greu durerea.

”Femeie: Fugim, să apărăm copilul ăsta mic. E grea despărțirea de casă. E greu pentru poporul ăsta care vrea să aibă linişte.

- Soţul rămâne acasă?

- Da, da! Eu rămân cu copilaşul, mama, soacra, tata, toţi rămân în Ucraina".

Aceeaşi durere îl încearcă şi pe acest bărbat care își strânge în braţe bebelușul de aproape un an, în timp ce mama se pregăteşte să plece spre frontieră.

”Am reușit să-mi iau rămas-bun de la bărbatul meu de acasă”

În acest moment, tatăl își ia la revedere de la copil, mama și o altă rudă și pleacă mai departe. Au pregătit căruciorul și acestea sunt acele momente greu de privit, pentru că sunt acele situații în care familii se despart aici, în ultima localitate din Ucraina, până să intre în România.

O femeie din Cernăuți care a venit să aducă mâncare caldă la frontieră, în partea ucraineană, ne spune că plânge încontinuu văzând atâtea familii despărțite.

Femeie: ”Hrănim lume! Cine merge de aici, merge, dăm o țâră la copii, la părinţi, sunt flămânzi, ştim că în România sunt bine primiți, dar aici stau câte trei zile”.

O mamă și fiul ei sunt plecați de 3 zile din Kiev și abia aici au primit mâncare caldă.

Femeie: ”Suntem foarte speriați! Mama mea este încă acolo! Noi trăiam în Kiev. În România am venit cu băiatul și cu câinele meu. În Kiev nu aveam mîncare, nici magazine cu haine, nici bani!".

Bărbaţii vin cu maşinile până aici. Și au în portbagaj câte o canistră. Uitați și acolo, au umplut din nou rezervorul și mai departe, pleacă mama cu mașina, bărbatul rămâne aici și va găsi transport să se întoarcă acasă.

Femeie: ”Am reușit să îmi iau rămas bun de la bărbatul meu de acasă! Acasă a rămas mama, au rămas toate rudele mele. Pe front sunt prieteni de-ai mei, rude, mă rog pentru ei".

”Bărbații sunt gata să-și apere Ucraina”

Cu ochii roșii de durere şi nesomn, un tată de 28 de ani ne vorbeşte despre îndârjirea bărbaţilor rămaşi să îşi apere ţara.

Tânăr: ”Sunt tineri logodnici, bărbaţi, taţi. Eu nu vreau să îmi părăsesc prietenii! La fel nimeni nu vrea să se despartă de cei iubiți. Avem prieteni care vin la noi, le dăm ceea ce putem să le dăm, îi hrănim. Cum să îți spun, bărbații în general, sunt gata să își apere Ucraina!".

Acolo am văzut o mamă ucraineană, cu familia ei și pentru că au foarte multe locuri în mașină au mai luat pe cineva. Au mai luat o mămică și un copil pînă aproape de graniță și mai aproape și ei se despart aici pentru că pasagerii vor fi dați jos.

Avem acolo și un copilaș în portbagaj, pur și simplu pe o distanță mică au mers până aici pentru că este foarte frig și se ajută unii pe alții.

Iar greul continuă şi după aceste despărţiri, cu ore de aşteptare în vamă. Autorităţile ucrainene nu ne-au permis să filmăm cozile din interior.

Între timp, în România ajung alte valuri de refugiați. Un tren cu peste 1.100 de persoane a plecat joi noapte de la Kiev și a ajuns în Iași.

Ungaria a cerut inițial refugiaților pașaport biometric

Refugiaţii ajunşi la graniţa cu Ungaria au trecut prin emoţii cumplite când au fost anunţaţi că nu mai pot intra în țara vecină fără pașaport biometric.

Femeie: ”Toate țările spun că ajută Ucraina că e război, dar ăsta nu e ajutor! Am trei copii, astea sunt documentele. Nu am altele pentru că nu am vrut să plec în altă țară, dar în țara mea e război!".

După intervenția autorităților române, oficialii de la Budapesta au revocat decizia, care a fost în vigoare 6 ore.

De la începutul conflictului, Crucea Roșie Română s-a implicat pentru susținerea celor alungați de razboi, iar un convoi cu ajutoare a plecat spre Cernăuți.

Marius Ion, Crucea Roșie: ”Ne aflăm la Cernăuţi, descărcăm în aceste moment cele peste 150 de tone de produse, au început să fie descărcate, sperăm să reuşim să descărcăm în acestă seară, dacă nu, vom reuși cu sprijinul acordat!".

Dacă doriți să ajutați poporul ucrainean, puteți dona și în conturile deschise de asociațiile non-guvernamentale, de asemenea puteți ajuta și prin SMS. Pro TV susține aceste campanii.