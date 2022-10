Tot mai multe oferte de muncă pentru tinerii fără experiență. „Începi ca internship și poți să avansezi la un post full-time”

Iar tendința este în creștere, spun cei din domeniu. Și pentru ei este un plus - câștigă un salariu, dar și experiența, care îi va ajuta pentru un post cu normă întreagă.

O companie auto, cu filale în mai multe orașe din țară, angajează în fiecare an câte 1.000 de tineri, în regim de internship. Printre ei se numără și Gabriela, care lucrează la un proiect ce presupune dezvoltarea unor tehnologii pentru mașinile autonome.

Gabriela a ales un program de internship tocmai pentru a putea merge și la facultate.

Gabriela Manea, angajată în internship: „Începi ca internship și poți să avansezi, să ai un post full-time. Este un program foarte flexibil pentru că poți să începi de dimineață, astfel încât ai după-amiaza liberă."

Mihai a participat la un program de trei luni în aceeași companie, iar la final a fost angajat cu normă întreagă.

Mihai Nilcă, angajat în internship: „Acest program îți oferă acea parte care lipsește, acea experiență pe care nu o găsești pe cont propriu."

Lipsa specialiștilor, mulți plecați în străinătate, dar și înmulțirea proiectelor noi, după revenirea din pandemie, sunt principalele motive pentru care firmele caută studenți aflați în primii ani de facultate.

Miodrag Hodja, purtător de cuvânt companie automotive: „Nevoia de a aduce oameni noi a crescut. Tinerii care vin în internship sunt bază cu care noi lucrăm."

De altfel, majoritatea companiilor din IT sau telecomunicații vor tineri pe care îi pregătească. Așa că au schimbat modul de recrutare.

Nicoleta Tudor, branding and communication manager companie automotive: „În ultimul an am avut la nivelul companiei 120 de poziții de internship și pot spune că tendința este să creștem aceste poziții cu 20-30 la sută anual. Căutăm și din anii mai mici, de principiu aceste program e începând cu anul doi."

Un studiu al unei platforme de recrutare a arătat că în această vară 43% dintre ofertele de muncă erau destinate celor fără experiență sau de nivel începător.

Florin Ciocan, Ecosystem & Innovation Manager companie telecomunicaţii: „Este o nevoie constantă, sunt perioade în care este o nevoie chiar stringentă. Internshipurile sunt plătite, sunt pe o perioadă de un an de zile."

Potrivit legii care reglementează internshipul la noi în țară, tinerii pot munci, în firma care îi recrutează, maximum 6 luni, și nu pot depăși 720 de ore de activitate. Perioadă este considerată experiență de muncă, iar la final, după evaluare, ei primesc un certificat. În multe cazuri, și un loc de muncă.

