Stă în frig, fără lumină și rabdă de foame. De Crăciun își dorește ”o bucățică de carne”

Mai sunt doar câteva zile până în Ajunul Crăciunului, însă pentru o bătrână de 83 de ani şi fiica ei, din judeţul Vaslui, Sărbătorile vin cu o sărăcie lucie: amândouă stau în frig, fără lumină şi rabdă de foame.

Fiul femeii, cel care ţinea casa, s-a stins în urmă cu o lună, grav bolnav. Cele două supravieţuiesc doar din ajutorul social şi indemnizaţia de boală a fiicei. De Sfintele Sărbători, îşi doresc câte ceva de mâncare şi nişte lemne, ca să nu îngheţe de frig şi să răzbată peste iarnă.

Femeie: ”Aş mânca o bucăţică de carne friptă, pe foc, oleacă în ziua de Crăciun. Dar dacă nu am, ce să fac? Tac din gură, rabd, nu cer de la nimeni.”

Reporter: ”De când nu ai mai mâncat carne ?”

Femeie: ”De o lună de zile, mi-a dat atunci o femeie o bucăţică aşa."

Dacă doriți să o ajutați pe femeie, îl puteți contacta pe Gabi Mocanu, secretar al Primăriei Pușcași, la telefon: 0771 039 597.

La 83 de ani, tanti Ileana aşteaptă Crăciunul flămândă, în frig, pe întuneric. Trăieşte împreună cu fiica ei în vârstă de 40 de ani, bolnavă psihic. Cele două trăiesc toată luna din 700 de lei, ajutorul social şi indemnizaţia de handicap a fetei. În ajunul Sărbătorilor, bătrâna poate doar să-şi imagineze ce ar vrea să mănânce.

Femeie: "Vai de viaţa pe care o duc, fără mâncare, fără nimic. Nu avem nici de una, nici lemne.”

Reporter: ”Azi ce ai mâncat?”

Femeie: ”Nu am mâncat nimic. Nu am cu ce pregăti. Mi-au mai dat oamenii de pomană, câte o bucăţică."

Casa în care trăieşte bătrâna e veche, rece şi întunecoasă. Femeile nu au lumin[ şi nici bani de lumânări, iar la nevoie folosesc o lanternă primită de la oameni.

Femeie: "Nu am lumină, aprind câte o lumânare, dar nu am bani de lumânare. Mă prinde somnul pe întuneric. Ce să fac?! Sunt necăjită, vai de capul meu."

Vecinii spun că femeia cerşeşte câte o bucată de pâine. O ajută cât pot, însă nici pentru ei nu este uşor.

Vecin: "Nu are lemn, ferească Dumnezeu şi Maica Domnului. Băiatul i-a murit. O mai ajută lumea cu câte un braț de lemne, că nici lumea nu are. Nu are ce mânca nimic. Cere pe la oameni o bucată de pâine."

Vecină: "E necăjită, se vede, are o situaţie foarte proastă. S-au adunat lemne şi i s-au dus. Nu are lumină. În perioada asta trebuie să fim mai umili, să ajutăm. E trist că sunt oameni care nu au ce pune pe masă."

Neculai Ignat, primarul comunei Pușcași: "Ajutoarele de la primărie, am sprijinit-o şi până acum, dar ajutoarele nu ajung. Mereu a fost recunoscătoare pentru ajutoarele pe care le-a primit."

Tanti Ileana îşi mai pune acum speranţa doar în oamenii cu suflet mare. Bătrâna spune că orice ajutor în alimente, lemne sau haine este nepreţuit.

