Suferă de o formă agresivă de leucemie și are nevoie de ajutor. Cum puteți dona

O fire mereu pusă pe glume, cu o poftă de viață copleşitoare, Seba, aşa cum îi spun prietenii, a aflat de curând că uneori există lucruri care îți pot fura zâmbetul, scrie Gazeta de Sud.

A fost diagnosticat, pe 29 octombrie, cu o boală cruntă: leucemie acută cu celule T. De atunci a început să se zbată, alături de familia lui, pentru a reuşi să iasă învingător din bătălia cu boala, mai ales pentru fetiţa lui de cinci ani. Au urmat nenumărate vizite la medici din Bucureşti, biopsii, analize amănunţite. Totul a început cu nişte ganglioni care i-au apărut pe gât şi pe picioare. Însă, iniţial, veştile au fost bune. A mers la control, iar după ce i-au făcut biopsia, medicii i-au spus că nu ar fi celule canceroase. Însă, speriat de gândul că în familia lui există antecedente ale acestei boli, a decis să trimită analizele la un laborator din Franţa. Rezultatul a fost devastator. Sebastian a aflat că suferă de o formă agresivă de leucemie. Din acel moment, timpul a devenit pentru el cel mai mare duşman, pentru că boala nu aşteaptă şi îi afectează organismul pe zi ce trece mai mult. Pentru Seba, aceasta nu a fost singura încercare. În urmă cu câţiva ani, el a aflat că are o afecţiune gravă. „Din păcate, soţul meu are şi sindromul Crohn. Am tratat această boală şi ea intrase în remisie, însă, din păcate, el a avut imunitatea foarte scăzută şi i s-a activat acest virus al leucemiei. Suntem într-o situaţie disperată, pur şi simplu refuz să cred că el trece prin aşa ceva. Dar el spune că este puternic şi că va lupta cât de mult va putea, mai ales pentru fetiţa noastră“, a declarat Alina, soţia lui Sebastian. Iar lupta lui Seba este îngreunată şi mai mult de faptul că tratamentul de care are nevoie se găseşte greu în România, iar operaţia de transplant costă foarte mult. Tânărul are nevoie de bani în acest război al supravieţuirii.

50.000 de euro, banii necesari pentru transplant

Lui Sebastian i s-a prescris un tratament antiviral, pe care trebuie să îl urmeze la Spitalul Fundeni din Bucureşti, timp de şase luni, alături de alte proceduri, pentru ca organismul să fie pregătit de un transplant de măduvă, pentru care a fost deja trecut pe lista de aşteptare. Tratamentul costă în jur de 8.000 de lei lunar şi este decontat de CNAS. Însă, după această perioadă, va urma transplantul de măduvă, operaţie care costă enorm, iar familia lui nu poate susţine financiar o asemenea sumă. Este vorba de 50.000 de euro. „E foarte greu, mie încă nu îmi vine să cred că despre soţul meu este vorba. De când am aflat de această boală, am fost îngroziţi. Nu avem altă şansă de a strânge banii pentru operaţie decât cu ajutorul oamenilor care ne înţeleg durerea şi care vor să fie alături de noi. Sperăm din suflet ca acest tratament să funcţioneze, iar organismul lui să fie suficient de rezistent ca să poată face transplant. Vom face tot ce putem ca să reuşim“, a mai povestit Alina.

Acum, Sebastian este la Bucureşti, pentru tratamentul zilnic.

Toţi oamenii care vor să îi dea lui Seba posibilitatea de a-şi vedea micuţa crescând, pot să îl ajute donând în unul dintre aceste conturi:

RO06RNCB0134068168390002, cont în lei,

pe numele Sabău Gabriela Alina

RO49RNCB0134068168390004, cont în euro,

pe numele Sabău Gabriela Alina

