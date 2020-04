Se poate transmite noul coronavirus prin mâncare? Ce spun specialiștii

Potrivit specialiștilor în boli infecțioase, „nu există studii care să demonstreze că noul virus poate fi transmis prin mâncare".

Atunci când comandăm mâncare, trebuie să dezinfectăm însă ambalajele, cu mare atenție, și să evităm, pe cât posibil, contactul cu persoana care livrează pachetul.

Bucătarii care lucrează în perioada aceasta și-au luat măsuri sporite de protecție și au impus reguli stricte de igienă pentru cei care se ocupă de aprovizionare, și livrare. Doar 40% dintre restaurantele din România au reușit să-și reorganizeze activitatea în ultimele săptămâni și să lucreze în noile condiții.

Adrian Hădean și echipa sa pregătesc în fiecare zi câte 1.200 de porții de mâncare pentru personalul de la Institututul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Spitalul Universitar și pentru bătrânii din Sectorul 6 care sunt izolați la domiciliu.

Adrian Hădean, bucătar: „Acesta este echipamentul complet cu care mergem la livrări. Nu avem nevoie de el în bucătărie. În bucătarie suntem îmbrăcați așa, în hainele de bucătar, cu mască de protecție, capelină și mănuși. Echipamentul complet îl folosim înainte să intrăm în bucătarie, ieșim cu el și în spital intrăm așa, cu acești botoși în picioare și când ne întoarcem la cantină nu intrăm tot pe aici, ci prin partea din față, unde avem un circuit special pentru dezinfectare, un loc unde lăsăm echipamentele deja folosite pentru a fi aruncate”.

Reguli stricte sunt impuse acum și în bucătăria unui restaurant din Capitală. Patronii au decis să testeze mâncarea într-un laborator de analize microbiologice pentru alimente, în fiecare săptămână. Și ei prepară și livrează gratuit porții de mâncare bătrânilor din București.

Răzvan Crișan, co-fondatorul restaurantului: „Noi am căutat acum ca la fiecare punct să fim mult mai atenți. De la cum avem grijă cum intră ingredientele, la cum le preparăm și scăpăm de ambalajele care vin din exterior. Ambalăm fiecare recipient de „to go” individual, cu folie de plastic peste. Am luat niște mașini de la unii dintre partenerii noștri, pe care le dezinfectăm în fiecare zi, și doar la asta la folosim. Aprovizionarea o facem cu o altă mașină. Tocmai pentru că am înțeles cât de important este să luăm măsuri suplimentare acum”.

Ce spun specialiștii în boli infecțioase

Și specialiștii în boli infecțioase susțin că măsurile de igienă în bucătărie sunt extrem de importante.

Dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Matei Balș: „Nu s-a demonstrat până în acest moment că ar fi o transmitere pe cale digestivă. Exact cum se întâmplă la o hepatită acută alimentară. Așa că discuția este legată doar de manipularea ambalajului și de contactul cu cel care vine să ne aducă la ușă, prin faptul că plătim. Dacă avem grijă cu aceste lucruri, este de preferat această metodă, decât să mergem la supermarket pentru cumpărături, asta însemnând să ieșim din casă”.

Nu există studii care să demonstreze lucrul ăsta, dar dacă nu există o cale de transmitere digestivă, nu există niciun risc să se transmită în momentul în care mâncăm.

Peste 100 de restaurante din toata țara și-au reorganizat activitatea în perioada asta. Multe se ocupă si de livrări, iar bucătarii care nu mai au unde să lucreze sunt implicați în proiecte umanitare. Este nevoie, însă, și de bani, alimente și voluntari. Cine vrea să ajute, poate intra pe site-ul activsocial.ro.