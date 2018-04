School of Motivation! Sfaturi pentru tinerii care vor sa îşi urmeze visul până la capăt

Pentru că cei mai mulţi dintre tineri au nevoie de un sfat atunci când pornesc pe drumul vieţii, ar fi bine să îl primească de la oameni cu experienţă, oameni care au înţeles că e important să faci alegeri bune la timpul potrivit.

Asta îşi propune School of Motivation: să pună faţă în faţă tineri aflaţi la început de drum cu oameni dornici să îi ajute să îşi clarifice calea şi să fie mai motivaţi în activitatea lor.

Miercuri, 25 aprilie, are loc prima conferinţă School of Motivation: ''You: work în progress'', în care Dominic Vîrtosu le va împărtăși tinerilor cum a reuşit să îşi urmeze visul până la capăt, cum a găsit motivaţia şi mai ales ce l-a ajutat să rămână motivat. Alături de el, despre poveştile lor de succes, vor povesti Oana Geambaşu şi Vlad Mixich.

Evenimentul se va desfăşura începând cu ora 19:30 la Academia de Studii Economice, Sala 2013.

Dominic Vîrtosu este un tânăr pictor roman, în prezent bursier al guvernului francez, prin Campus France, și studiază pedagogia artei la Școala de arte din Tourcoing.

Dominic Vîrtosu: ''Organizez conferinţe care vorbesc despre motivaţie întrucât consider că aceasta stă la baza tuturor acţiunilor noastre.

Pentru mulţi tineri - aşa a fost şi cazul meu - momentul alegerii unei facultăţi constituie punctul de cotitură în care se văd nevoiţi să ia o decizie importantă. Mulţi tineri cu care am discutat mi-au confirmat că se confruntă cu o reală dilemă atunci când au de luat decizii importante. Aşa am hotărât să le vin în ajutor şi să organizez cursurile School of Motivation pentru a le oferi uneltele care să îi ajute să găsească cele mai bune răspunsuri.

School of Motivation înseamnă o serie de conferinţe şi cursuri practice pentru a deveni mai motivaţi şi mai eficienţi. Avem, fiecare dintre noi, un uriaş potenţial pe care îl putem folosi cu ajutorul unei bune motivaţii.''

