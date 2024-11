Câți bani au primit influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu. Unii regretă și se delimitează acum de el

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, a recunoscut deja public că regretă asocierea cu independentul, ajuns în turul doi, și spune că nu s-a informat suficient înainte să îl promoveze.

Alții, chiar le-au mărturisit urmăritorilor că au fost plătiți să promoveze ideea de echilibru și verticalitate, în spatele căreia s-ar fi aflat, de fapt, acelaşi Georgescu. Creatorii de conținut ar fi crezut că promovează noţiunea de vot, și nu un candidat anume. La rândul lui, Călin Georgescu susţine că a fost sprijinit doar de voluntari.

Pe platforma TikTok, care a jucat un rol important în ascensiunea candidatului-surpriză Călin Georgescu, au început să apară și mesaje critice din partea utilizatorilor.

Utilizator: „L-am susținut pe Călin Georgescu, dar acum nu mai sunt de acord cu ce spune despre Europa. Nu voi mai merge pe mâna lui."

Utilizator: „Eu am votat cu el că n-am știut cine este și acum m-am răzgândit."

Aceste reacții au fost declanșate de mărturisirile unui influencer cu 50.000 de urmăritori, care a recunoscut că a fost plătit pentru a promova hashtag-ul #echilibrușiverticalitate, asociat indirect cu candidatul Călin Georgescu, potrivit celor de la Expert Forum.

Alex Stremițeanu, influencer TikTok: „O să votez o persoană care simt că este deschisă la minte și care are o gândire fresh și actualizată, din 2024 și nu din era dinozaurilor."

Tânărul regretă acum că a influențat alegerea urmăritorilor săi fără a se informa suficient despre candidat.

Alex Stremițeanu, influencer TikTok: „Cred că aceste calități pe care le-am prezentat nu îl definesc pe domnul Călin Georgescu. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie fără să-mi dau seama ce fac. (…) Mulți dintre noi am fost folosiți fără să știm în ce ne băgăm."

Și omul de afaceri Ștefan Mandachi și-a cerut scuze public pentru promovarea indirectă a candidatului. Podcastul său, în care a apărut alături de Călin Georgescu, a devenit viral.

Ștefan Mandachi: „Recunosc că am greșit pentru că nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. (…) Nu rezonez sub nici o formă cu viziunea despre NATO, despre UE, legionari, mareșali, despre 5G, sub nici o formă! Ce ne-am face noi fără NATO, în condițiile în care avem un vecin asupritor?"

La rândul său, senatorul PSD Daniel Zamfir și-a retras public susținerea pentru Călin Georgescu, declarând că: „Am făcut o declarație profund greșită, fără să fie la curent cu afirmațiile extrem de grave ale lui Călin Georgescu în legătură cu NATO, Uniunea Europeană și conflictul din Ucraina."

Potrivit Expert Forum, creatorii de conținut care au promovat hashtag-ul #echilibrușiverticalitate au fost plătiți în funcție de numărul de urmăritori, sumele variind între 400 și 2.600 de lei pe postare. Hashtag-ul a ajuns la aproape 2,4 milioane de utilizatori.

Mădălina Voinea, Expert Forum: „Cea mai mare problemă este manipularea fluxului de informații. Feed-ul a devenit dominat obsesiv de acest candidat, cu o portretizare exclusiv pozitivă. (…) Problema nu este că au primit bani pentru promovare, ci că a fost vorba despre conținut politic nemarcat."

În prezent, TikTok-ul românesc numără 8,9 milioane de utilizatori, iar hashtag-ul #calingeorgescu a acumulat 120 de milioane de vizualizări în perioada septembrie-alegeri.

