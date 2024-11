Ce spun românii care manifestează împotriva lui Călin Georgescu. „Am trecut printr-un regim comunist. Să nu treacă și el”

Îngrijorați pentru viitorul României, manifestanții au îndemnat la cumpătare, și la păstrarea unui traseu democratic, pro-european.

Pentru a doua seară consecutiv, sute de tineri s-au strâns în Piața Universității din Capitală. Și de această dată unii au fost însoțiți de părinți.

Protestatar: „Îmi doresc să fim exact cum am fost până acum, poate și mai mult. Iar pentru el, să nu treacă prin ceea ce am trecut eu. Am trecut printr-un regim comunist, sunt unul care poate am vrut să trec frontiera. Voiam să trec doar să-mi iau o pereche de blugi, să mestec gumă de mestecat”.

De altfel, în multe orașe mari au avut loc astfel de manifestații. Peste 300 de persoane au scandat și la Iași, în Piața Unirii.

Protestatar: „Am și eu copii și nepoți și vreau ca țara asta să rămână liberă! Dumnezeule, deschideți vă mințile copii uitați-vă în stânga și-n dreapta și întrebați!”

„Suntem foarte, foarte, foarte, speriați pentru ceea ce o să urmeze”, a spus o fată.

La Brașov, participanții au îndemnat la vot, la informare și la păstrarea valorilor europene: „Votăm, votăm, să nu regretăm!”

Tânăr: „Cerem să eliminam discursul de extremă, oricare extremă”.

În Timișoara, peste 500 de persoane s-au strâns în piațeta Operei Naționale.

Acțiuni similare au avut loc și în Craiova în fața Universității: „Tinerii vă spun în cor - nu votați un dictator”.

Oamenii au ieșit în stradă și la Sibiu ori Constanța.

„Sibiu, Timișoara și apoi în toată țara. O țară pentru toți, nu doar pentru unul”, s-a strigat în stradă.

Reporteri: Liliana Curea, Ana Maria Barbu, Elena Bejinariu, Emanuela Băluș, Roxana Vlădășel, Octavian Moldovan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: