Rulotele cu mâncare, tot mai căutate. Suma incredibilă cheltuită de acest cuplu pe gustări

Rulotele cu mâncare au din ce în ce mai mult succes la noi în ţară. La festivalurile, de profil mâncarea bună vine la pachet cu muzică de calitate.

În acest week-end, la Timişoara, 50 de rulote au oferit bucate de pe 3 continente, ce au satisfăcut papilele gustative ale pofticioşilor.

Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara a fost locaţia perfectă pentru relaxare şi mâncare. Inspirate din bucătăria spaniolă, mexicană sau vietnameză, rulotele au făcut furori printre timişoreni. Aici, de exemplu, cele mai căutate produse sunt Paella şi Sangria.

Ioan Bungardean, bucătar: "Povestea noastră începe cu plecatul în Spania, mai exact, pentru a munci acolo, am început să lucrăm în restaurante şi aşa am ajuns să învăţăm să învăţăm să facem o mâncare tradiţională spaniolă, învăţând trucurile de la ei".

Nici celebrii mititei româneşti nu au lipsit din multitudinea de arome, doar că într-o variantă mai deosebită. Un antreprenor din Bucureşti a reinventat reţeta, iar micii sunt serviţi direct pe pâine.

Valentin Dimitriu, bucătar: "Mititei sub o formă nouă. Poate prinde foarte bine la tineret, întrucât nu mai este exact vechea forma pe care care ştie toată lumea. O formă puţin mai igienică, în sensul că aceasta suculență de la carnea de mici va fi cumva absorbită de pâinea pe care o aveţi în prealabil prăjită".

La doar câteva rulote mai încolo facem un salt de câteva mii de kilometri, direct în Vietnam: "Sandwichul Banh Mi conţine carne de porc, pateu de porc, morcov, coriandru şi un sos special. Reţeta este originară din Vietnam, este experta noastră care a avut în Hanoi un stand în care făcea doar acest sandwich".

Conceptul de food trucks este tot mai răspândit.

Marius, proprietar food truck: "Este un stil de viaţă foarte mişto, ne plimbăm din oraş în oraş, încercam să aducem clienţilor ceva nou în gastronomia stradală."

Cuplu: Acum am mâncat aripi de pui, am încercat mai devreme ceva fusion, mexican am mai mâncat. Noi încercăm să mâncăm de toate, tot timpul...

Reporter: Care este bugetul?

Cuplu: Aaa, sincer chiar nu am calculat, până acum am ajuns la 100 de euro, dar mai avem încă o zi jumate.

Festivalul se va încheia duminică seară cu un concert al formaţiei Morcheeba. Pentru cei care nu şi-au luat bilete din timp, accesul pentru o zi este 44 de lei.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!