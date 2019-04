REȚETE DE PAȘTE: Ciorbă de miel pentru masa de Paște

Masa de Paste este plina in fiecare an de bunatati, iar ciorba de miel nu lipseste din meniul gospodinelor. Avem pentru tine o reteta de Paste delicioasa pentru ciorba de miel, pe care o poti prepara foarte simplu si rapid.

Invata cum sa prepari o ciorba de miel gustoasa si sanatoasa chiar de la Alexandru Hora de la MasterChef, care ne-a dat o reteta de Paste delicioasa.

Cum prepari ciorba de miel pentru Paste

Ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara ciorba de miel sunt:

- piper

- sare

- 0,5 kg smantana

- 2 frunze tarhon

- 1 ceapa mare

- 1/2 kg macris

- 1/4 radacina telina

- 1 gulie

- 1 radacina patrunjel

- 1 morcov

- 1/2 ardei gras

- 6 litri apa

- carne de miel pulpa si gat

Se spala carnea in prealabil cu putin otet, sa ii ia mirosul. Se pune apa la fiert, carnea de miel se portioneaza in 10 bucati. Adaugam carnea atunci cand clocoteste apa, iar in acest fel carnea nu va face spuma.

Se lasa carnea de miel sa fiarba si cand e pe jumatate fiarta se adauga sarea si legumele taiate cuburi sau razuite (dupa preferinta). Intre timp se feliaza macrisul care va fi adaugat spre final, iar la final adaugam smantana.

Lasam ciorba de miel sa dea in cateva clocote si adaugam tarhonul tocat marunt, apoi luam oala de pe foc. Gustam ciorba, adaugam sare, piper si asezonam dupa gust.

Indiferent ce reteta de Paste alegi pentru a gati ciorba de miel, familia ta va ficu siguranta fericita sa guste preparate traditionale delicioase, special pregatite pentru meniul de Paste.

Vezi mai multe retete pe www.foodstory.ro.

