Recital în centrul Bucureștiului, de Ziua Internațională a Orfanilor. ”Ți se frânge inima când îi vezi”

De Ziua Mondială a Orfanilor, violonistul Alexandru Tomescu a susţinut un recital în Piaţa Unirii din Bucureşti, pentru a-i ajuta pe toţi copiii fără părinţi.

Fundația Hope and Homes for Children a tras un semnal de alarmă asupra sărăciei care a lovit familiile deja defavorizate, iar mii de copii sunt în pericol să rămână fără un cămin.

Hope and Homes for Children: "Cât s-o fi făcut ceasul? Cam pe acuma vine mama. Pleacă pe jos la târg, după lemne și după apă".

În plină pandemie, când criza a lovit cel mai dur în familiile deja sărace, mii de copii sunt în pericol să rămână nu doar fără hrană și fără un acoperiș deasupra capului, ci chiar fără familie.

Citește și Părintele Dan Damaschin din Iaşi strânge cadouri pentru Crăciunul a 7.000 de copii nevoiași

"Pe unde o fi mama acum? Oare când se întoarce?".

1.600 dintre acești copii vor fi ajutați de Hope and Homes for Children, cu mâncare, haine groase și lemne de foc, iar pentru a strânge banii necesari, violonistul Alexandru Tomescu și-a scos vioara care a văzut întreaga lume chiar în centrul Bucureștiului, printre claxoane.

Recitalul a marcat Ziua Internațională a Orfanilor.

Alexandru Tomescu, ambasador Hope and Homes for Children: "Am cântat anul trecut într-un orfelinat și efectiv ți se frânge inima când îi vezi pe copiii ăia. Pandemia mai trece, dar cei fără părinți rămân fără părinți în continuare".

Sunt zeci de mii de copii institutionalizați în țara noastră care au rămas fără îngrijirea și dragostea părinților.

Cum poți sprijini inițiativa Hope an Homes for Children

De anul trecut, statul încearcă să desființeze clasicele orfelinate, iar până în 2021 orfanii ar trebui să locuiască în case de tip familial.

Numai că anul pandemiei ar putea să ne ducă înapoi, după ce sărăcia îi face pe unii părinți să renunțe la copii.

Amalia Enache, ambasador Hope and Homes for Children: "Aceste familii exact asta ajung să facă. Trebuie să intervenim imediat, acum, pentru că odată deschis acest robinet al abandonului din nou vom avea de găsit soluții ca societate. Există multe distanțe pe care le punem în această perioadă, dar distanță între copii nu trebuie să punem niciodată".

Marius Manole, ambasador Hope and Homes for Children: "Pâinea pentru un copil contează mai puțin decât iubirea de care are nevoie".

Toți cei care vor să sprijine inițiativa Hope and Homes for Children pot dona 2 euro pe lună, trimiţând cuvântul Hope, prin SMS, la 8844.