Părintele Dan Damaschin din Iaşi strânge cadouri pentru Crăciunul a 7.000 de copii nevoiași

Trăim vremuri dificile, iar nevoiaşii găsesc şi mai greu unde să-şi câştige pâinea, căci iarna e greu de găsit de muncă, la ţară.

În Iaşi, însă, datorită unei susţinute campanii umanitare, peste 7.000 de copii sărmani au șansa de a primi de Crăciun haine, încălţăminte, mâncare, lemne şi jucării.

Voluntarii coordonaţi de Părintele Dan Damaschin fac zeci de drumuri şi merg din casă în casă, pentru a le dărui celor mici tot ce le trebuie pentru a merge la şcoală şi a trece cu bine peste iarnă.



„Bună ziua! Ce faci, frumuseţe? Ce faci, tu, pui mic?”, spune, cu drag, una din voluntarele care vine încărcată cu daruri.

Voluntarii preotului Dan Damaschin sunt, în această perioadă, mesagerii lui Moş Crăciun. Peste 7.000 de copii trebuie să primească îmbrăcăminte, alimente şi produse de igienă. Pe lista părintelui sunt şi 3 fraţi, cu vârste cuprinse între 2 şi 8 ani.

„Uite şi lapte, 2 cutii. Vă ajung?” spune voluntara.

„Mereu, când strica copiii o maşină, eu o repar” spune băiețelul, în timp ce caută în cutia cu jucării.

Reporter: „Îţi pac jucăriile pe care le ai primit astăzi?

Băiețel: „Da.”

Reporter: O să le împărţi cu surioara ta mai mică?”

Băiețel: „Da”.

„Uite, ia şi un iaurțel, să creşti mare, are calciu, să îţi crească imunitatea!” îi mai spune femeia fetiței care primește darurile.

Copiii merg la grădiniţă, la şcoală şi au rezultate bune. Dacă Laura este bucuroasă atunci când primeşte o păpuşă, Andrei, elev în clasa a doua, şi-ar dori de la Moş Crăciun un singur lucru.

Andrei: „O bicicletă!”

Reporter: „Nu a avut până acum o bicicletă?”

Andrei: „Doar o trotinetă am, în balcon. Îmi place mult viteza, o bicicletă verde deschis, şi vuuum, bag viteza!”

Gabriela are 39 de ani şi îşi creşte singură copiii. Lucrează din greu, cu ziua, pe unde apucă şi este ajutată de Părintele Damaschin de ani de zile.

Gabriela Ciuciuc, mamă: „Părintele mă ajută lunar cu pampers, lapte praf pentru asta mică, alimentele de zi cu zi, plata la facturi. Vine iarna, gazul e mai scump, lumina e mai scumpă, se consumă mai mult, chiria trebuie plătită, e foarte greu.”

Reporter: „Ce v-aţi dori de Crăciun pentru copiii d-voastra?

Gabriela: „Pentru copii, cel mai important e sănătatea. Şi am dori un colţ al nostru, o casă pe care să o avem, să nu mai stăm prin case străine, să nu mai plătim chirie şi toate care sunt”.

Părintele îi încurajează pe toţi credincioşii să facă fapte bune, şi are grijă de mii de copii nevoiaşi din judeţul Iaşi.

Dan Damaschin, preot paroh Biserica Naşterea Maicii Domnului:

„Copiii aşteaptă nu doar dulciuri şi jucării, ci lucruri elementare pentru supravieţuire. La Crăciun vrem să ajungem cu toţi aceşti copii, cu un pachet consistent vestimentar, asta înseamnă încălţăminte de calitate, înseamnă pantaloni, bluze, geacă de calitate. Este un an greu, un an în care multă lume are probleme, dar nu vom renunţa până ce ultimul copil nu va avea şi el cadoul de Crăciun, aşa cum trebuie”.

Tot părintele spune că aceasta este cea mai frumoasă, şi cea mai eficientă investiţie, căci orice copil care este ajutat cu hăinuţe şi cu alimente să poată învăţa bine, este un copil care creşte frumos şi va putea, la maturitate, să îşi croiască singur un drum în viaţă.

Cei care vor să se implice în această campanie îi pot scrie direct preotului pe reţelele de socializare sau îl pot căuta la biserica din curtea maternităţii Cuza Voda din Iaşi.