Povestea de succes a unor primari. Cum au găsit locuri de muncă pentru șomeri

Sătui să tot aștepte ajutorul de la instituțiile statului, dar și pentru că bugetul primăriilor este, în fiecare lună, sufocat de asistați social apți de muncă, mai mulți primari s-au pus ei pe treabă.

Au accesat un proiect cu fonduri europene și i-au învățat pe oameni o meserie.

Într-o comună din Botoșani, de exemplu, proiectul s-a dovedit un succes. După prima tranșă de cursuri de calificare, 30 din cei 70 de cursanți s-au angajat deja, iar alți 50 vor primi o slujbă în perioada următoare.

În județul Botoșani, din cei aproape 3.500 de locuitori ai comunei Hilișeu, un sfert sunt fără un loc de muncă sau beneficiază de ajutor social.

Ioan Butnaru, primarul comunei Hilișeu Horia: "Proiectul se adresează persoanelor vulnerabile, persoanelor care se confruntau cu acel fenomen de sărăcie caracteristic multor localități din mediul rural. Nu e normal să te obișnuiești cu un ajutor social, cu un mod de a aștepta o protecție socială."

Citește și Afacerea deschisă în țară de doi români după 22 de ani petrecuți în Italia

Proiectul a fost finanțat cu 3,8 milioane de euro, fonduri europene. Unii dintre cei care, până acum, se duceau lunar să-și ridice ajutorul social, s-au hotărât să învețe o meserie. Au început cursuri de patiser, brutar sau lucrător comercial, cele mai căutate în zonă.

Viorica Palade, absolvent cursuri de brutar: "Am căutat loc de muncă, dar nu am reușit să îmi găsesc ceva. Am urmat cursurile aici timp de 3 luni, după care mi-am găsit loc de muncă. Nu a durat nicio luna de zile și m-am angajat."

O doamnă a spus că, la 56 e ani, nu este târziu să se califice într-o meserie.

Silvia Buliga, cursantă: ”Am doi băieți, unul lucrează în Albă Iulia, în abator. A făcut și el cursurile cu doamna profesoară pentru alimentație.”

Reporter: Și-a găsit un loc de muncă deja?

Silvia Buliga: Da.

Reporter: Asta v-a determinat să veniți și dumneacvoastra la aceste cursuri?

Silvia Buliga: ”Da. Alt venit nu am. Am o soră care lucrează la brutărie și a zis că e foarte bine."

Bianca Parascan, expert ocupare locuri de muncă: "Avem persoane care deja sunt angajate. După absolvirea cursurilor, majoritatea și-au găsit deja un loc de muncă."

Și în comunitatea sărmană din orașul Codlea, printr-un program al primăriei, zeci de adulți au fost ajutați, iar copiii lor trimiși la școală.

Un bărbat și-a deschis un mic magazin alimentar cu cei 25.000 de euro primiți prin program. Are un singur angajat - pe propria nevastă.

Nicolae Ciurar, beneficar program: ”Nu-mi place să stau pe banii statului, mi-a plăcut să muncesc. Vreau un trăi mai bun, mai decent, pentru mine, pentru copil."

Cu acest program a apărut și un fastfood, unde sărmanii cartierului găsesc oricând un sendviș cald. Proprietara rulotei a pornit afacerea în urmă cu un an după ce a făcut cursuri de antreprenoriat. La vânzare a angajat un vecin.

Robert Gozgar, bucătar: ”Nu mai stai să te gândești că nu am aia, nu am aia. D-asta trebuie să muncim!"

În tot orașul Codlea există în acest moment doar 80 de beneficiari ai ajutorului social.